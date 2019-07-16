В Киеве задержали мужчину за попытку передать квадрокоптером наркотики на территорию СИЗО. Об этом 16 июля сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вчера около 21:45 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Дегтяревской находится мужчина, который ведет себя подозрительно. На адрес прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала молодого человека с наркотическим веществом.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители установили, что парень с помощью квадрокоптера пытался передать на территорию следственного изолятора пакетики, с его слов, с расфасованным метадоном. Криминалисты изъяли запрещенное вещество, а правонарушителя, 1999 года рождения, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что из Киевского СИЗО вышел на волю основатель крупнейшего в мире онлайн-маркета наркотиков Амос Дов Сильвер.

Также "Страна" писала о том, что в центре Киева полиция накрыли наркомагазин, где отвешивали коноплю и амфетамин.