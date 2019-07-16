Народный депутат Украины Михаил Добкин вызывается на допрос в качестве свидетеля 25 июля в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры в Киеве.

"Вам необходимо явиться 25 июля 2019 в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины... для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42015000000001067", - говорится в повестке, опубликованной на официальном сайте Генпрокуратуры во вторник.

Как следует из судебных решений, опубликованных в Едином госреестре судебных решений, уголовное производство с таким номером было начато Генпрокуратурой 29 мая 2015 года во исполнение постановления Печерского районного суда г.Киева от 17 марта 2015 года "по факту совершения неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства бывшего Президента Украины" Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года. Уголовное производство было открыто по ч.1 ст.15 п.12 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее пресс-секретарь Луценко заявила, что часть санкций против Януковича еще действуют.

Мы писали, что суд отложил рассмотрение апелляций по делу Януковича до осени.