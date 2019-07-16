Конституционный суд объявил, что признал конституционным закон о декоммунизации. Соответствующее решение обнародовано на сайте КСУ.

"Суд признал таким, что отвечает Конституции Украины (является конституционным), Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" от 9 апреля 2015 года № 317–VIII с изменениями", - говорится в сообщении.

В КСУ подчеркнули, что право на свободу мысли и слова не является абсолютным и может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка.

"По своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики – тождественными. Названные режимы категорически отрицали возможность существования украинского независимого государства, преследовали его сторонников и препятствовали украинскому национальному возрождению", – сообщили в суде.

В решении отмечается, что коммунистический и нацистский режимы "нанесли непоправимый ущерб" правам человека.

"Красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицания права украинского народа на собственное независимое государство", – говорится в сообщении.

В частности, как отметили в КСУ, символы коммунистического режима активно применялись в 2014 году для искусственной дестабилизации обстановки в Украине, оправдания аннексии РФ Крыма и Севастополя, а также вооруженной агрессии и временной оккупации Россией части Донецкой и Луганской областей.

"Осуждение законом нацистского и коммунистического режимов и установление запрета на использование их символики обусловлены легитимной целью – не допустить возврата к тоталитарному прошлому. Такой запрет призван исключить любые спекуляции с использованием исторического прошлого, связанного с тоталитарными режимами, не допустить возвеличивания этих режимов, оправдания их преступлений. Выяснив легитимность цели закона и осуществив его всесторонний анализ, КСУ пришел к выводу, что пропаганда коммунистического и нацистского режимов, публичное использование их символов являются попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а закон является конституционным", – заявили в КСУ.

Напомним, что у Зеленского не собираются начинать кампанию по переименованию декоммунизированных городов.

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