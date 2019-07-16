Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии. За нее проголосовали 383 депутатов при необходимых 374.

Об этом сообщается в Twitter Еврокомиссии.

Фото: twitter.com/EuroParlPress



60-летняя фон дер Ляйен стала первой женщиной, которая займет высшую должность в Евросоюзе.

Она не в первый раз становится первопроходцем: в 2013 году фон дер Ляйен стала первой женщиной-министром обороны Германии, и с тех пор занимает эту должность. Фон дер Ляйен родилась в Брюсселе и на протяжении нескольких лет оставалась близкой соратницей канцлера Германии Ангелы Меркель.

В ФРГ многие считали, что она вполне может стать преемницей Меркель.

Хотя Урсула фон дер Ляйен занимается политикой не с самого раннего возраста, в политических кргах она не новичок: её отец, Эрнст Альбрехт, также политик, успел побывать главой немецкой земли Нижняя Саксония и генеральным директором Европейской комиссии.

В 1972 году, в возрасте 13 лет фон дер Ляйен переехала с родителями из Брюсселя в Германию. Окончив школу, она продолжила изучать экономику в Лондонской школе экономики, а затем медицину со специализацией в гинекологии в Ганновере.

Фон дер Ляйен носительница французского и немецкого языков, у неё семеро детей, что относительно редкое явление в Германии, где средний уровень рождаемости составляет 1,59 ребёнка на одну женщину.

Урсула фон дер Ляйен пришла в политику в 43 года и с тех пор состоит в консервативной христианско-демократической партии (ХДС/ХСС), которую до недавнего времени возглавляла Ангела Меркель.

С 2001 по 2004 год она занимала различные политические должности в регионе Ганновера, а затем, в 2003 году была избрана в парламент земли Нижняя Саксония, после чего вошла в состав регионального кабинета министров, с портфелем министра по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здравоохранения.

Фон дер Ляйен стала политиком федерального уровня в 2005 году, когда Ангела Меркель назначила её Федеральным министром по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Четыре года спустя она была избрана в Бундестаг, федеральный парламент Германии. До 2013 года она занимала пост Федерального министра труда и социальных отношений.

В период её пребывания на посту министра обороны её министерство подверглось критике за заключение сомнительных контрактов с частным сектором, связанных с наймом двух консалтинговых фирм McKinsey и Accenture.

Позднее она отметила, что при распределении контрактов было допущено несколько ошибок и что она постарается не допустить их повторения "путем принятия ряда новых мер".

Ранее мы сообщали, что Меркель с пониманием отнеслась к отставке военного министра в юбке.

Также мы писали, когда Европейский Союз решит судьбу нового транша для Украины.