Бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин остается кандидатом в народные депутаты по избирательному списку от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в соответствии с решением суда.

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко в комментарии 5 каналу.

"Есть решение суда обязующее Центральную избирательную комиссию фактически возобновить регистрацию господина Кузьмина. Это будет сделано очень простым способом: мы ничего делать не будем, так как решение говорит о том, что постановление, которым Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию господина Кузьмина, отменена, а значит, остается в силе старое постановление о том, что господин Кузьмин является кандидатом в народные депутаты", - отметил он.

В тоже время Радченко добавил: "если суд не доверяет Службе безопасности Украины, ну, что ж, тогда Центральная избирательная комиссия исполнит решение суда".

Напомним, 5 июля ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в общегосударственном многомандатном избирательном округе. В список этой партии Кузьмин включен под №35. Причина отмены регистрации Кузьмина - якобы неисполнение требования закона относительно пятилетнего срока проживания в Украине до выборов.

После этого Шестой апелляционный административный суд Киева 11 июля отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации Кузьмина. Центризбирком обжаловал это решение в Верховном суде. И Верховный суд подтвердил законность отмены апелляционным судом решение ЦИК о снятии с регистрации кандидатом в народные депутаты бывшего замгенпрокурора.