Обилие мусора в Риме спровоцировало рост популяции и нашествие некоторых животных. Речь идет о крысах, чайках, кабанах и даже волках - их впервые за долгое время видели на окраине города, сообщает агентство AFP.

Сейчас толпы туристов ходят по улицам Рима, наблюдая переполненные мусорные контейнеры, тухнущие в удушающей жаре. Вонь от отходов, уже сливающихся в целые реки, начинает притягивать к себе падальщиков, к которым присоединяются уже и дикие животные - кабаны и волки. Это вызывает серьезный риск начала эпидемии в Риме, пишет издание.

Главврач Рима Антонио Маги опубликовал "гигиеническое предупреждение" в связи с опасностью. По его словам, по Риму могут начать распространяться различные заболевания, передающиеся через фекалии животных и насекомых, которые массово гнездятся на гниющих отходах. Предупреждение Маги инициировало прокурорскую проверку сбора мусора в городе. Правоохранители заинтересованы, куда уходят огромные суммы, которые они платят за "уборку мусора", на самом деле гниющего на улицах.

При этом сами жители запустили в Сети иронический конкурс на звание "самого отвратительного мусорного контейнера".

Видео: twitter.com

В 2017 году Рим потратил на переработку мусора более 597 евро (670 долларов США) на одного жителя - это самый высокий показатель в стране, опередив Венецию (353 евро) и Флоренцию (266 евро), согласно отчету Foundation Openpolis. Однако работают только два мусорных полигона, при этом они почти полностью уничтожены пожаром, который шел там последние месяцы.

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