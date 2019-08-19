Группа ученых из Гарвардского университета, а также их коллеги из Лаборатории реактивного движения НАСА и Эдинбургского университета, нашли способ сделать Марс частично обитаемым.

Как пишет The Guardian, нужно укрыть марсианскую поверхность листами материала, который может превратить холодные и сухие породы соседней планеты в пригодную для фермерства почву.

Листы так называемого "аэрогеля" из кремнезема повторяют земной парниковый эффект, когда энергия Солнца задерживается на планете из-за углекислого и других газов. Если такие листы правильно разложить на Марсе, они могут нагреть почву и расплавить достаточное количество льда на поверхности, чтобы растения оставались живыми - и все это без дополнительных источников энергии и при крайней дешевизне эксплуатации.

"Если мы хотим построить устойчивую среду для жизни на другой планете с помощью современных технологий, этот подход может быть очень полезным. Он абсолютно масштабируемый. Поэтому площадь покрытия может составлять от нескольких квадратных метров до крупных регионов на планете", - сказал Робин Ворсворт, который работал над разработкой листов в Гарвардском университете.

Отмечается, что листы аэрогеля не решают полностью все проблемы обитаемости планеты. Но они могут помочь в будущем создать плодородные оазисы на пустынной планете, на которых растения смогут пустить корни.

Напомним, что американские ученые из NASA обнаружили признаки жизни на Марсе.

Также мы писали о том, что Трамп назвал Луну частью Марса.