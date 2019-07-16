Ученые Каролинского института в Швеции на протяжении 35 лет исследовали более миллиона пациентов. В ходе экспериментов было установлено, что люди с I группой крови наименее всего подвержены раковым заболеваниям, пишет Hyser cо ссылкой на Национальный центр биотехнологической информации США.

Что касается людей с другими группами крови, то ученые пришли к выводу, что люди, у которых II группа крови, чаще всех болеют раком желудка.

Обладатели III и IV групп крови чаще всех болеют раком поджелудочной железы, говорят исследователи.

По словам ученых, основные причины развития раковых опухолей – это алкоголь, употребление табака, а так же противовоспалительные нестероидные препараты.

По мнению ученых, риск рака нивелируется у людей со второй группой крови с помощью здорового образа жизни. Носители же первой группы крови попадают в группу риска, подобно людям со второй группой крови, если ведут нездоровый образ жизни. То есть, злоупотребляя курением, алкоголем, вредной едой и медикаментами.

Ранее ученые выяснили, что аспирин повышает риск внутричерепного кровоизлияния.

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