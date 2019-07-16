Курс доллара на межбанке во вторник поднялся на 8,5 копеек - до 25,89-25,9150 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Отмечается, что банкиры зафиксировали стремительный спрос на валюту. На его пике, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, курс доллара подскакивал до 25,93-25,96 грн./$. И только к вечеру откатился после появления нескольких продавцов.

"Курсовые значения были интересны для продаж, потому под вечер валютное предложение и подросло", - логично объяснил ситуацию Юрий Гриненко.

Объяснение у стремительного роста спроса на доллар только одно - сегодняшнее размещение Минфином валютных гособлигаций на рекордную сумму в 1 млрд долларов. Спрос на долларовые ОВГЗ был большим, а валюты на покупку хватало не всем. Потому ее пошли докупать на межбанке.

"Валютные ОВГЗ сегодня скупали все. И банки, и клиенты банков, и инвестфонды. Просто гигантский спрос. Потому всем потребовался доллар. Особенно активно его приобретали банки с иностранным капиталом, работающие на первичном рынке", - рассказал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Из-за событий на межбанке наличный курс доллара подрос на 5 копеек. В итоге средняя цена продажи доллара людям оказалась в рамках 26,0-26,15 грн./$. Минимальная стоимость зафиксировалась на уровне 25,90 грн./$, а максимальная - на 26,20 грн./$. При этом выкуп валюты у населения осуществляется в рамках 25,50-25,95 грн./$.

Главный вопрос - как долго продержится повышенный спрос на доллар и высокий безналичный курс.

Валютные ОВГЗ будут оплачиваться завтра, так что интерес к "американцу" наверняка будет большой. В тоже время экспортеры, которые долго жаловались на заниженный валютный курс, могут воспользоваться этим моментом для выгодных продаж.

Юрий Гриненко спрогнозировал на завтра старт межбанка в районе 25,80-25,90 грн./$. Его коллеги настроены более пессимистично.

"По нашему мнению, завтра безналичные торги будут проходить в диапазоне 25,90-26,0 грн./$", - сказал директор Казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Ранее мы писали о том, что происходит с долларом перед выборами.

Также сообщалось, что доллар на межбанке в понедельник укрепился, но на вторник НБУ повысил курс гривни.