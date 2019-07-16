Во вторник, 16 июля, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард окончательно подала в отставку.

Ее заявление об уходе опубликовано на сайте МВФ.

"Я встретилась с Исполнительным советом и подала заявление об уходе из Фонда, которое вступит в силу 12 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

По словам Лагард, она решила уйти с поста главы МВФ, так как после выборов в Европарламент ей предложили возглавить Европейский центральный банк (ЕЦБ). По ее мнению, отставка поможет ускорить процесс отбора нового главы МВФ.

Отмечается, что исполняющим обязанности директора-распорядителя остается Дэвид Липтон.

После ухода Кристин Лагард для Украины выделение нового кредитного транша на сумму $2-2,5 млрд, который планировали выдать осенью-зимой нынешнего года, может оказаться под вопросом. Это может быть связано с тем, что Дэвид Липтон может настаивать на четком выполнении Украиной каждого требования Меморандума, подписанного с предыдущими украинскими властями, в то время как Кристина Лагард закрывала глаза на недочеты и мелкие упущения.

Таким образом, если наша страна не получит текущие кредитные транши, то может не получить и новую кредитную программу с 2020 года, на которую рассчитывает президент Владимир Зеленский. В случае же непредоставления кредитных траншей МВФ, Украине будет сложнее платить по внешнему госдолгу.

Ранее в МВФ предупредили центробанки мира о замедлении роста глобальной экономики.

Мы писали, что в МВФ предупредили Украину о потере трети трудоспособного населения.