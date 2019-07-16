Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску УПЦ КП к Минкульту об отмене приказа об утрате силы уставом религиозной организации "Киевская патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата". Об этом 16 июля сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Министерства культуры Украины относительно отмены приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата", а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам. Суд напоминает, что вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просил немедленно приостановить действие обжалуемого приказа в части утраты силы приказов Министерства об уставах УПЦ КП.

Как сообщает суд, данное заявление оставили без удовлетворения, поскольку истцом не доказаны и документально не подтверждены обстоятельства, которые указывали бы на очевидную опасность причинения вреда его правам, свободам, интересам, и которые сделали бы невозможными их защиту без принятия соответствующих мер до принятия решения по делу. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства и подтверждения того, что непринятие мер по обеспечению иска каким-либо образом может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Напомним, что у Филарета попросили суд восстановить действительность устава УПЦ КП. В исковом заявлении УПЦ КП просит признать противоправным и отменить Приказ Министерства культуры Украины от 30 января 2019 года в части, где признаются утратившими силу приказы Минкультуры о новой редакции устава религиозной организации УПЦ КП.

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