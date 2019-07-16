В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка 24 человека надолго застряли на цепочной карусели на 25-метровой высоте из-за поломки аттракциона, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается во вторник в ряде запорожских пабликов в соцсетях, 15 июля поздно вечером в курортном поселке Кирилловка во время катания отдыхающих поломался и остановился 57-метровый аттракцион "Цепочки", который является одним из самых высоких аттракционов Украины.

Предположительно причиной неполадки аттракциона стал сильный и резкий порыв ветра, из-за чего произошла аварийная блокировка механизма.

Техническому персоналу луна-парка удалось отремонтировать карусель в течение часа.

Как сообщили в пресс-службе Главного Управления ГСЧС в Запорожской области, спасатели также отправились на место происшествия, однако на полпути вернулись на место дислокации, получив информацию о том, что карусель удалось отремонтировать, а люди, катавшиеся на аттракционе, не пострадали.

Ранее похожий случай произошел во Франции - посетители аттракциона встретили Новый год на высоте 60 метров из-за поломки.

Также мы писали, что в Днепре у кабинки колеса обозрения провалилось днище, когда на аттракционе были люди.