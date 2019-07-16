В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания 22-23 июля решили провести выездную внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за его намерения провести телемост с российским каналом Россия 1. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Национальный совет сообщает ООО "Новости 24 часа" (NewsOne), что в соответствии с решением Национального совета от 9 июня 2019 года № 689 в период с 22 по 23 июня 2019 года будет проведена внеплановая выездная проверка ООО "Новости 24 часа", Киев, лицензия на вещание НР № 00034-м от 26 июня 2016 года", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Напомним, телеканал NewsOne 8 июля сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Телеканал "Россия 1" и украинский NewsOne собирались провести двухчасовой телемост "Надо поговорить" 12 июля в 18:00. С российский стороны телемост должны были вести Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Елена Кирик и Василий Голованов.