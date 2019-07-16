Баканов заявил, что Зеленский не звонил ему по поводу Годунка
Временный исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов заявляет, что Президент Украины Владимир Зеленский не звонил ему по поводу секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка, которого он выгнал с рабочего совещания 10 июля. Об этом Баканов сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Укринформ.
"Такого звонка не было", - утверждает он.
Баканов также добавил, что СБУ не проводит проверок в отношении Годунка.
Зеленский 10 июля на встрече с местными чиновниками Борисполя на Киевщине выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка из-за, в частности, найденной в интернете информации о его судимости. Уже после завершения совещания, поднимаясь из-за стола, Зеленский сказал, что сейчас позвонит Баканову относительно Годунка.
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого во время совещания президент Украины Владимир Зеленский назвал разбойником и выгнал из зала заседаний, заявил, что придет в СБУ для встречи с исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.
Свою позицию Годунок подробно изложил в интервью "Стране".