Временный исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов заявляет, что Президент Украины Владимир Зеленский не звонил ему по поводу секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка, которого он выгнал с рабочего совещания 10 июля. Об этом Баканов сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Укринформ.

"Такого звонка не было", - утверждает он.

Баканов также добавил, что СБУ не проводит проверок в отношении Годунка.

Зеленский 10 июля на встрече с местными чиновниками Борисполя на Киевщине выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка из-за, в частности, найденной в интернете информации о его судимости. Уже после завершения совещания, поднимаясь из-за стола, Зеленский сказал, что сейчас позвонит Баканову относительно Годунка.

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого во время совещания президент Украины Владимир Зеленский назвал разбойником и выгнал из зала заседаний, заявил, что придет в СБУ для встречи с исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Свою позицию Годунок подробно изложил в интервью "Стране".