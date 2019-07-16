В деле об убийстве черкасского блогера и журналиста Вадима Комарова никому подозрение не объявлено, подозреваемых в этом деле нет. Об этом в комментарии Прочерку сообщил представитель Главного управления Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

"Я не готов говорить о следственных действиях, которые проводит следователь. Он имеет право распространять эту информацию, так и не разглашать ее. Но могу утверждать: лицо, которое подозревалось бы в убийстве журналиста, на сегодняшний день не установлено, никого не задержали и подозрение не предъявлено", - сказал Грищенко.

До этого местные СМИ сообщили, что полиция установила личность, которая может быть причастна к убийству черкасского блогера Вадима Комарова. Издание сослалось на определение Приднепровского райсуда Черкасс от 10 июля. Вадима Комарова жестоко избили в начале мая, он впал в кому, а 20 июня скончался в больнице.

Напомним, что в мире назвали количество убитых журналистов, в их числе оказался украинец Комаров.

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