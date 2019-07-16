Временно исполняющий обязанности руководителя Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что следствие по взрыву на канале "112 Украина" продолжается и пообещал, что в этом вопросе обязательно будет прогресс. Об этом он сказал на брифинге, сообщает Укринформ.

"Следствие продолжается, прогресс обязательно будет", - сказал он.

Как сообщалось, в ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская, 21Г двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание "112 Украина". Полицейские квалифицируют произошедшее как террористический акт.

Как сообщалось, что телеканала "112 Украина" потребовал от президента, правительства и силовиков осудить применение силы и угроз в адрес журналистов, а также осудить террористический акт в отношении канала и гарантировать безопасность сотрудников "112 Украина" и 112.ua.

Ранее в Совете Европы отреагировали на обстрел телеканала "112 Украина".

Мы писали, что в посольстве США надеются на тщательное расследование обстрела телеканала 112 Украина.