Организаторы киевского фестиваля Atlas Weekend опубликовали официальный ответ, в котором заявили, что не имеют никакого отношения к смерти подростка Вадима Онищенко, который был найден повешенным в одной из многоэтажек столицы. Об этом представители фестиваля написали на своей официальной странице в Facebook.

"Мы приносим свои соболезнования родителям и родственникам парня, однако событие произошло не на территории фестиваля или ВДНХ.

Более того, никаких доказательств: комментариев друзей, видеонаблюдений, GPS фиксирований, что доказывали бы факт пребывания парня на фестивале – нет", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Atlas Weekend

Напомним, о том, что в Киеве на фестивале Atlas Weekend, который проходит на ВДНХ, пропал Онищенко Вадим Михайлович 1999 года рождения, стало известно в понедельник.

Тело парня было найдено в понедельник, 15 июля, в Печерском районе столице. Оно висело на одной из лестниц между 24 и 25 этажами дома на улице Институтской, 18-а. Сообщалось, что последний раз он выходил на связь на фестивале Atlas Weekend 11 июля около 20:00.

Ранее сообщалось, что в Тернополе мужчина нашел повешенным своего 12-летнего пасынка.