Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение участковой избирательной комиссии специального избирательного участка, образованной на полярной станции Украины, изготовить избирательные бюллетени по выборам народных депутатов Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Рассмотрев соответствующее представление, Комиссия предоставила разрешение участковой избирательной комиссии специального избирательного участка № 801052 ОВО № 223, созданной на полярной станции Украины, изготовить избирательные бюллетени по выборам народных депутатов Украины для голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в количестве, что на 0,5 процента превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на этом избирательном участке, а именно:

для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе по форме и текстом согласно приложению 1 к постановлению ЦИК от 26 июня 2019 года № 1345 – 13 избирательных бюллетеней;

для голосования в ОВО № 223 по форме и текстом согласно приложению 199 постановления ЦИК от 26 июня 2019 года № 1346 – 13 избирательных бюллетеней.

Фото: facebook.com/UACEC

Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность голосовать на станции "Академик Вернадский", начиная с 1998 года.

Ранее мы писали, как выглядит бюллетень для голосования 21 июля.

Также сообщалось, что военные на Донбассе будут голосовать на обычных избирательных участках вместе с гражданскими.