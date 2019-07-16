ЦИК разрешила полярникам в Антарктиде сделать самодельные бюллетени
Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение участковой избирательной комиссии специального избирательного участка, образованной на полярной станции Украины, изготовить избирательные бюллетени по выборам народных депутатов Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Рассмотрев соответствующее представление, Комиссия предоставила разрешение участковой избирательной комиссии специального избирательного участка № 801052 ОВО № 223, созданной на полярной станции Украины, изготовить избирательные бюллетени по выборам народных депутатов Украины для голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в количестве, что на 0,5 процента превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на этом избирательном участке, а именно:
- для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе по форме и текстом согласно приложению 1 к постановлению ЦИК от 26 июня 2019 года № 1345 – 13 избирательных бюллетеней;
- для голосования в ОВО № 223 по форме и текстом согласно приложению 199 постановления ЦИК от 26 июня 2019 года № 1346 – 13 избирательных бюллетеней.
Фото: facebook.com/UACEC
Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность голосовать на станции "Академик Вернадский", начиная с 1998 года.
Ранее мы писали, как выглядит бюллетень для голосования 21 июля.
Также сообщалось, что военные на Донбассе будут голосовать на обычных избирательных участках вместе с гражданскими.