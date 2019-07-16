Массовую смс-рассылку для дискредитации политической партии "Голос" и пиара "Европейского выбора" экс-президента Петра Порошенко делал депутат сельсовета во Львовской области. Об этом 16 июля сообщил начальник Департамента киберполиции Нацполиции Сергей Демедюк, пишет сайт полиции.

"В рамках досудебного расследования работники киберполиции установили, что фактически лицо, использующее смс-рассылку с альфа-именем "Peremoga", является одним из депутатов городских сельсоветов Львовской области. В виде физического лица-предпринимателя он оформил смс-рассылку с одним из операторов мобильной связи, в количестве от 5 до 25 тысяч в течение месяца", – сообщил Демедюк.

По данным полиции, в сообщениях отмечалось, что партия "Голос" не проходит процентный барьер, поэтому людей провоцировали не голосовать за указанную партию. Глава киберполиции добавил, что кроме контрагитации относительно оппонентов, нарушитель использовал смс-рассылку для агитации за политическую партию "Европейская солидарность". "Также было установлено, что абонентская база получателей этих смс-сообщений была сформирована еще во время президентских выборов 2019 года одной из политических партий, которая доминировала на Львовщине", - рассказал Демидюк. Характер смс-сообщений говорит о том, что этой партией является "европейский выбор" Петра Порошенко.

Полиция сообщает, что открыла уголовное производство по ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

Фото: npu.gov.ua

Накануне лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук пожаловался, что на западной Украине избиратели получают sms-сообщения о том, что его политическая сила якобы не проходит в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Напомним, что Вакарчук хочет сажать на 15 лет за переговоры с Россией.

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