Парень американской актрисы Хейден Пенетьери Брайан Хикерсон, которого обвинили в домашнем насилии, скоро снова окажется на скамье подсудимых и может сесть в тюрьмы на 4 года. Однако сама жертва похоже уже простила ему избиение и издевательства.

Фото: Twitter/Hayden Panettiere

Об этом сообщают источники из окружения бывшей невесты Владимира Кличко, сообщает People.

Отмечается, что родные и друзья Хейден крайне обеспокоены тем, что она и Брайан до сих пор вместе. Ситуация вышла из-под контроля. По словам инсайдеров, близкие "умоляют ее собраться и двигаться дальше".

"Все полностью вышло из-под контроля, ей надо избавиться от этого парня", - отметил собеседник издания.

Как сообщалось, уже даже суд вынес запрет Хикерсона приближаться к Пенетьери, однако ситуация все ухудшается. "Непонятно, почему, она продолжает эти отношения, но это они лишь тянут ее вниз. Печальная ситуация", - добавил источник.

Фото: Instagram/#brianhickerson

По информации издания, жизнь Пенетьери очень изменилось после того, как она рассталась с Кличко, и их совместная дочь Кайя Евдокия переехала жить в Украину. Все это и другие проблемы "давят на ее ум".

"Сердце разрывается, из-за чего вынуждена проходить Хейден", - признался информатор.

"Хейден замечательная и талантливая девушка, которая была такой счастливой со своей семьей. Я надеюсь, она сможет преодолеть все, что пошло не так, и вернуть себе свою жизнь", - добавил он.

Напомним, еще в прошлом году начали ходить слухи, что после разрыва с Кличко актриса слишком увлекается алкоголем. Похоже, это "хобби" вполне разделяет и Брайан, который уже имел проблемы с полицией из-за своей пьяной агрессии.

Фото: Twitter/Hayden Panettiere

Как известно, Хикерсона обвиняют в неоднократном избиении Пенетьери. Кроме синяков, полиция обнаружила на теле актрисы царапины и след от укуса. Тем не менее, уже через несколько дней после последнего инцидента Хейден и Брайана снова видели вместе, и голубки даже держались за руки. Как мы знаем, после рождения Кайи Хейден страдала тяжелой депрессией и неоднократно лежала в реабилитационных учреждениях.

Ранее сообщалось, что экс-невесту Кличко оградили от бывшего парня на 90 метров.

Также мы писали, что бывшая невеста младшего Кличко вышла в свет с бойфрендом и увидела, как вымирают акулы.