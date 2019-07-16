Государственная таможенная служба (ГТС) 16 июля зарегистрирована в Едином государственном реестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций Министерства юстиции. Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"Когда заходишь в реестр и радуешься. Сегодня Максим Нефедов (назначенный по итогам конкурса глава ГТС – прим. ред.) зарегистрировал Государственную таможенную службу", - прокомментировала она.

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Как сообщалось, Нефедов 13 июля завершил свою работу на посту заместителя министра экономического развития и торговли и с 15 июля приступил к обязанностям руководителя таможенной службы. Правительство Украины в декабре 2018 года принял о решение разделении Государственной фискальной служб на ГТС и Государственную налоговую службу (ГНС). ГНС была зарегистрирована ранее, а создание ГТС затянулось из-за оспаривания в суде конкурса на главу ведомства. Работа ГНС и ГТС будет координироваться через Минфин.

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