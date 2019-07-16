Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что его хотела убить "украинская группировка", арестованная накануне с крупным арсеналом оружия. Об этом во вторник сообщает Аnsa.

"Это была одна из многих угроз смерти, которые поступали мне каждый день. Спецслужбы говорили об украинской группе, которая пыталась меня убить. Я рад, что это помогло раскрыть безумный арсенал (оружия — прим. ред)", — сказал он. По словам Сальвини, он считает, что "никогда не делал ничего плохого с украинцами".

Фото: sito-web-online.it

Ранее на севере Италии во время обысков у членов крайне правых группировок изъяли арсенал оружия, в том числе ракету "воздух-воздух". В рамках следственных действий были задержаны три человека, в том числе 60-летний Фабио Дель Берджоло, бывший таможенный инспектор, который в 2001 году баллотировался в Сенат от ультраправой группы Forza Nuova. Сообщалось, что они могут быть связаны с наемниками, которые воевали на Донбассе, прияем якобы со стороны неподконтрольного Донбасса.

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