Государственное бюро расследований проводит расследование относительно ненадлежащего исполнения правоохранителями своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия из-за самоубийства 19-летнего юноши в отделении полиции в Ирпене Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве отметили, что оружие, из которого умерший стрелял, не было должным образом извлечено работниками полиции на месте задержания. Отмечается, что сейчас проходят следственные действия, в том числе осмотр места событий. По данным ведомства, квалификация статьи - служебная халатность (ч.2. ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

В ГБР добавили, что в случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 14 июля во городе Ирпень под Киевом, 19-летний парень стрелял в свою бывшую девушку и ее нынешнего бойфренда, после чего был задержан полицейскими и доставлен в отделение полиции. Как уверяли в пресс-службе Нацполиции, там он освободил руку из наручников и достал оружие, которым сначала угрожал стражам порядка, а затем выстрелил себе в голову. Медикам не удалось его спасти.

Ранее в день приезда Зеленского на Южмаш в Днепре нашли мертвым застреленного солдата.