В Харькове две девушки-подростка застряли на крыше торгового центра. Они не могли оттуда спуститься и вызвали полицию (номер 102) и службу спасения (номер 101). Инцидент произошел около 21:30 в понедельник, 15 июля.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Патрульной полиции, правоохранителям поступила информация о двух подростках, находившихся на крыше дома на площади Павловской.

"Две девушки прыгнули с крыши соседнего шестиэтажного здания на крышу пятиэтажки, а вот обратно залезть уже не могли. Затруднились девушки и найти выход из этого здания, после чего и вызвали сотрудников Нацполиции и Службы спасения", - отметили в ГСЧС. Сообщение цитирует фб-сообщество ХС Харьков.

Спасателям за 20 минут удалось эвакуировать девушек с помощью автолестницы. К счастью, обошлось без пострадавших. Девочек 2002 и 2003 года рождения передали родителям, а обстоятельства их поступка будут выяснять сотрудники Основянского отдела полиции.

Видео: facebook.com/h.saltovka

Как сообщала "Страна", под Одессой при пожаре погибли две годовалые и две двухлетние девочки, пока их матери напились во дворе.

Напомним, сколько детей и взрослых утонули в Украине с начала лета.