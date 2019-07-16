В Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) решили присоединиться к своей филиалу, Национальному союзу журналистов Украины (НСЖУ), осудив нападение на частый телеканал 112 Украина 13 июля с использованием гранатомета. Об этом сообщается на сайте ЕФЖ во вторник, 16 июля.

"Атака произошла в 3 часа ночи и была зафиксирована тремя камерами видеонаблюдения, установленными возле здания СМИ. Инцидент вызвал повреждения фасада и близлежащих припаркованных автомобилей, но никого не травмировал. В 3:40 утра местные жители предупредили полицию, которая обнаружила использованный тубус, который применялся для стрельбы из гранатомета. Пресс-служба национальной полиции квалифицировала инцидент как "террористический акт". Служба безопасности Украины начала расследование" , - говорится в сообщении.

Как отметили в федерации, перед нападением канал 112 получил предупреждение после того, как телевидение планировало транслировать публичную премьеру документального фильма "Нерассказанная история Украины", который украинское Министерство информационной политики считает "антиукраинским рассказом о кремлевской пропаганде".

"Канал 112 отменил трансляцию, чтобы избежать возможных правовых последствий, и обратился в полицию за защитой после того, как некоторые сотрудники получили сообщения с угрозами. По сообщению НСЖУ, полиция не предпринимала никаких действий ни до нападения, ни после. 112 Украина сейчас усилила свою защиту самостоятельно", - сказано в заявлении.

НСЖУ отмечает, что системная безнаказанность за предыдущие нападения на журналистов и СМИ провоцирует новые атаки. "Неудачное или прекращенное расследование предыдущих нападений на украинские СМИ направило сигнал о безнаказанности для всех, кто хотел бы продолжать акты запугивания, включая организаторов этого террористического нападения", - сказал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

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