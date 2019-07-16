Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 25,945 грн/$1 с 25,805 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщает "Интерфакс-Украина". Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,93-25,96 грн/$1. При этом вчера котировки гривни к окончанию торгов составили 25,79-25,82 грн/$1.

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 17 июля на уровне 25,864142 грн/$1 по сравнению с 25,740920 грн/$1 на 16 июля 2019г, в предыдущий рабочий день.

Ранее мы рассказывали, что происходит с долларом перед выборами.

Мы также писали, что опубликован новый индекс Биг Мака. Согласно нему, курс гривни к доллару должен составлять 9,93 грн/$.