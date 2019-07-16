Конституционный суд Украины признал соответствующей Основному закону норму закона "Об образовании", которая регламентирует использование государственного языка в школах для представителей национальных меньшинств. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в соцсети Facebook во вторник.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной!!! Надежные источники, которым можно доверять", - написала Гриневич.

Фото: facebook.com

В свою очередь, директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, ссылаясь на поступившую к нему информацию, также сообщает о том, что КС признал конституционным статью 7 закона "Об образовании". "Итак, "языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык", - написал Вятрович в своем аккаунте в Тwitter во вторник.

Фото: twitter.com

Во вторник в режиме закрытого пленарного заседания палата Конституционного суда Украины продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 48 народных депутатов относительно соответствия Конституции страны (конституционности) закона "Об образовании" от 5 сентября 2017 года.

В конституционном преставлении авторы ходатайства выражали убеждение, что закон сужает содержание и объем прав и свобод национальных меньшинств и коренных народов Украины на обучение родным языком в заведениях образования для получения общего среднего образования. Кроме того, как считают авторы представления, нормы закона нарушают принцип юридической определенности как составляющей верховенства права, а также устанавливают "дискриминационные преимущества" по языковым признакам и этническому происхождению. Помимо этого, авторы представления считают, что Верховная Рада при принятии оспариваемого закона не придержалась предусмотренное процедуры.

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