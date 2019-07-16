Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский подписал контракт с итальянским ФК "Аталанта", выступающем в Лиге Чемпионов. Об этом сообщается в твиттер-микроблоге итальянского клуба.

Контракт Малиновского с итальянским клубом рассчитан на пять лет. Сам Руслан сообщил, что выбрать из всех предложений именно "Аталанту" ему посоветовал наставник сборной Украины экс-нападающий "Милана" Андрей Шевченко.

В новом клубе, как и в "Генке", он будет выступать под номером 18.

По неофициальной информации, сумма трансфера Малиновского в "Аталанту" составила 13,7 млн евро, плюс "Генк" получит определенный процент с возможной дальнейшей перепродажи игрока. Ранее сообщалось, что у Малиновского сорвался трансфер в "Сампдорию" из-за финансовых разногласий между клубами.

В прошлом сезоне за "Генк" полузащитник сборной Украины провел 51 матчей и забил 16 мячей. Также на его счету 16 голевых передач. Он стал вторым по числу забитых голов чемпионата Бельгии.

Сезон 2018/2019 "Аталанта" завершила на третьем месте в чемпионате Италии (Серии "А") и выступит в Лиге Чемпионов.

Видео: twitter.com/Atalanta_BC

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