Глава Украины Владимир Зеленский собирается заменить послов Украины в Швейцарии, на Кипре, в Аргентине, США и других странах. Кроме Америки, других стран "Большой семерки" в этом списке нет, однако их все равно будут менять из-за кадрового дефицита.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

"В связи с новым этапом в политической жизни Украины после выборов Зеленский хочет поменять послов, в первую очередь, в странах Большой семерки. Но проблема в том, что пока нет кандидатур им на замену. Поэтому в нынешнем списке стран Большой семерки нет [кроме США]. Там есть Ватикан, Швейцария, Аргентина, Вьетнам, Иордания, Армения, Кипр, Узбекистан, ЮАР и тп", - сообщил собеседник издания.

По данным издания, список инициировал замглавы ОПУ Вадим Пристайко. Многие из тех, кого он предлагает отозвать, выполняют обязанности уже не первую каденцию.

Послы, подпадающие под ротацию, будут уведомлены до конца дня, 16 июля.

Послом Украины в Швейцарии является Артем Рыбченко (назначен в июне 2018 года), в Аргентине - Юрий Дюдин (назначен в сентябре 2013 года), во Вьетнаме и по совместительству в Камбодже - Алексей Шовкопляс (назначен в июне 2010 года), в Иордании - Сергей Пасько (назначен в июле 2010 года), в Армении - Петр Литвин (назначен в июне 2018 года), в Кипре - Борис Гуменюк (назначен в феврале 2012 года), в ЮАР - Тарас Кузьмич (назначен в декабре 2018 года), в США - Валерий Чалый (назначен в июле 2015 года).

Посол Украины при Святом Престоле Татьяна Ижевская работает дольше всех - с марта 2007 года.

Как сообщалось, в Офисе президента анонсировали замену послов за границей. "Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США (Валерий Чалый, - ред.) заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", - сказано в сообщении.

Валерий Чалый до назначения в Вашингтон занимал должность замглавы АП по международным вопросам при президенте Петре Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил послов в Катаре и Египте и назначил новых в Азербайджане, Латвии и Йемене .

Также мы писали, что Рада вновь провалила увольнение главы МИД Климкина.