Подземный пешеходный переход у станции метро "Позняки" начал освобождаться от засилья торговых объектов. Об этом сообщает Дарницкая районная администрация в Facebооk. По утверждению администрации на стихийную торговлю постоянно жаловались.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации раскладки с товарами станут преградой для эвакуации пассажиров из подземки на поверхность и могут стать причиной человеческих жертв", - рассказали в районной администрации.

Была проведена проверка технического и противопожарного состояния подземного перехода. В связи с опасностью возникновения давки в случае чрезвычайных происшествий, а также в связи с отсутствием разрешительной документации у субъектов хозяйствования было принято решение о начале проведения демонтажных работ самовольно размещенных объектов торговли.

"КП "Киевблагоустройство", как балансодержатель подземных пешеходных переходов, а также коммунальная служба, осуществляет демонтаж временных сооружений, в пределах полномочий", - говориться в сообщении.

На фото видно, как часть палаток и торговых мет демонтировано, а последние готовятся к сносу

Фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua/

Ранее на вокзале Киева под протесты хозяев снесли МАФы.

Мы также писали, что в центре Киева снесли киоски Aroma Kava и Kartofan.