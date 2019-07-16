Украинский и российский уполномоченные по правам человека планируют обратиться к лидерам двух государств с просьбой помиловать ряд осужденных.

Об этом сообщила во вторник украинский омбудсмен Людмила Денисова на совместной пресс-конференции в Москве с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, передает российский "Интерфакс".

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какие-то другие методы, чтобы они были освобождены", – сказала Денисова.

Также отмечается, что Москалькова и Денисова обменялись списками граждан Украины и России, которые находятся в СИЗО и тюрьмах обоих государств. В частности Денисова передала Москальковой список, состоящий из 150 дел.

"Я тоже привезла вам список, который содержит 150 кейсов. Это граждане Украины, которые содержатся на территории Российской Федерации и в Крыму, в том числе 24 моряка",- сказала Денисова.

"Я бы вам хотела его передать, чтобы вы обратили свое внимание так, как вы это умеете делать, чтобы все вопросы гуманитарного плана были решены, чтобы поддерживались эти граждане Украины, которые находятся в непростых условиях, потому что места несвободы - это непростые места для наших граждан и для граждан РФ, которые находятся в Украине", - сказала украинский омбудсмен.

Москалькова сказала, что встреча с Денисовой "очень важная, она определяет вектор взаимодействия и помощи гражданам, дает возможность надеяться многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернуться домой, им будет оказана помощь в местах лишения свободы".

"Мы наметили дорожную карту этого взаимодействия", - сказала российский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Украины надеется обменяться с российской коллегой списками задержанных украинцев и россиян .

Также мы писали, что советники лидеров стран нормандского формата договорились об обмене пленными в течение месяца.