По состоянию на вторник, 16 июля, в СБУ не зафиксировали фактов вмешательства в избирательный процесс парламентских выборов со стороны России.

"По состоянию на сейчас – нет. Даже если такие атаки и будут... мы готовы им противостоять", - сообщил и.о. главы СБУ Иван Баканов в пресс-центре ведомства. Его цитирует Интерфакс-Украина.

В контексте угрозы возможного вмешательства в работу серверов ЦИК ври.о. главы СБУ отметил, что украинские профильные службы и ведомства заблаговременно готовились и отрабатывали на учениях пути противодействия такому вмешательству во время парламентских выборов.

"Мы достаточно хорошо готовились к этому событию (выборам парламента – прим. ред.), и те учения, о которых я упоминал, как раз и были посвящены защите критической инфраструктуры, которая полностью копирует инфраструктуру Центральной избирательной комиссии, поэтому я считаю, что даже если такие атаки и будут, то мы хорошо подготовлены, и сможем достаточно эффективно им противостоять", - подчеркнул Баканов.

Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на воскресенье, 21 июля 2019 года.

Как сообщала "Страна", СБУ и ФБР пообещали сегодня рассказать о "хакерской спецоперации десятилетия". Совместная пресс-конференция с участием также представителей Секретной службы США назначена на 16.00 16 июля.

Напомним, что по данным специалистов злоумышленники могут завладеть мультимедийными файлами из WhatsApp и Telegram на Android.