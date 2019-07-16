Соучредитель Monobank и бывший IT-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет официально назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова по диджитализации, передает Интерфакс-Украина.

"Советник главы СБУ по диджитализации Дмитрий Дубилет", - сказал Баканов, представляя своего нового советника на брифинге в пресс-центре СБ Украины во вторник.

Перед этим сообщалось, что информацию о назначении Дубилета на пост советника главы украинской спецслужбы подтвердили в СБУ.

По словам самого Дубилета в своем Telegram-канале, его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине, в которых он участвует как эксперт по информационным технологиям. "Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься monobank и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов длиннее", - утверждает он.

Как он отметил, Украина не может нормально развиваться из-за коррупции, а технологии - лучший способ борьбы с нею.

Ранее сообщалось, что СБУ и ФБР пообещали сегодня рассказать о "хакерской спецоперации десятилетия".

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