Соломенский райсуд Киева изменил меру пресечения бывшему бойцу роты специального назначения подразделения "Беркут" Сергею Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Соответствующее решение огласил 16 июля председательствующий в коллегии Сергей Дячук, трансляцию процесса осуществляет портал "Судебной власти Украины".

Видео: youtube.com

Дячук пояснил, что суд присяжных и многочисленные эксперизы не установили фактов того, что закрепленное за Тамтурой огнестрельное оружие применялось или использовалось для совершения убийств активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года. "Наличествующее подозрение во многом искусственно", - пояснил судья в мотивационой части "ухвалы".

С учетом позитивных характеристик Тамтуры, а также прочих установленных обстоятельств дела, суд постановил освободить "беркутовца" из-под стражи и поместить его под круглосуочный домашний арест, сдав паспорта.

Такой вердикт суда собравшиеся в зале активисты Майдана встретили криками "Позор". "Вы будете их по очереди отпускать?" - обратился к судьям один из присутствующих, после чего трансляция на "Судебной власти прервалась".

Сергей Тамтура. Фото: LB.ua

Заметим, что этим же решением, Святошинский райсуд Киев постановил продолжить безальтерантивный арест еще четырем правоохранителям, которые проходят по одному делу с Тамтурой. Так, служители Фемиды продлили арест экс-заместителю командира киевского "Беркута" Олегу Янишевскому и трем бойцам спецроты "Беркута" Павлу Аброськину, Сергею Зинченко и Александру Маринченко. Таким образом, было отклонено ходатайство их защиты, которая настаивала на изменении им меры пресечения.

Напомним, что пятерых бойцов так называемой "черной роты" "Беркута" обвиняют в расстрелах на улице Институтской 20 февраля 2014 года, которые привели к гибели 49 активистов Евромайдана. Им инкриминируется превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов (ч.3 ст.365 УК Украины), массовые убийства (ч.2 ст.115 УК Украины), незаконное обращение с оружием (ст.263 УК Украины), незаконное препятствование проведению митингов (ст.340 УК Украины) и теракт, повлекший гибель людей (ч.3 ст.258 УК Украины).

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