17 июля отмечают целый ряд праздников, событий и дат. Самыми заметными из них можно назвать всемирный день уголовного правосудия и Андреев день. Также сегодня канцлеру Германии Ангеле Меркель исполняется 65 лет.

Мы собрали информацию о том, какие светские и церковные праздники отмечают сегодня.

Годовщина событий

17 июля исполняется пять лет трагедии боинга МН-17 на Донбассе. В 2014 году самолет малазийских авиалиний потерпел крушение недалеко от села Грабово в Донецкой области. Погибли все пассажиры и члены экипажа - всего 298 человек. Международная следственная группа JIT заявила, что с катастрофой связана Россия. В докладе были названы имена четырех человек, подозреваемых в причастности к трагедии, - россияне Игорь Гиркин-Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Церковные праздники

Церковь сегодня вспоминает известного иконописца XV века - Андрея Рублева, который был канонизирован.

Народные праздники

В селах 17 июля раньше встречали Андрея Наливу, когда в полях дозревали и наливались озимые культуры. Дождь в этот день в народе называли андреевским и приговаривали: "Каков Андрей Налива, таков и Калинник (11 августа)". Если в этот день листья на деревьях начинали желтеть, это сулило приближение ранней осени.

Международные праздники

17 июля на календаре - Всемирный день международного уголовного правосудия. Дата напоминает об ответственности за самые бесчеловечные преступления, среди которых геноцид, военные преступления. В этот день в 1998 году приняли Римский статут, который лег в основу создания Международного уголовного суда в Гааге. Странами-участниками статута являются 122 государства Европы, Африки и Латинской Америки. Еще 37 стран подписали, но пока не ратифицировали договор.

Также сегодня отмечают неофициальный День эмодзи. Разнообразные символы и смайлики упростили язык общения в соцсетях. К 2019 году этих милых мордочек, перекочевавших в смартфоны, уже более 2 тысяч.

Кто родился 17 июля

Бессменный канцлер Германии Ангела Меркель сегодня отмечает 65 лет. Немецкий политик родилась в 1954 году.

Известный путешественник и этнограф Николай Миклухо-Маклай также родился в этот день в 1846 году. В Украине памятник ему установлен в городе Малин Житомирской области, где находилась усадьба его матери.

17 июля родилась украинская писательница и мать Леси Украинки - Олена Пчилка.

Изобретения и открытия

В 1902 году американский инженер Уиллис Кэрриер предложил прототип первого кондиционера воздуха.