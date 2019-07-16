В Министерстве образования и науки разработали и одобрили на заседании Коллегии МОН концепцию развития английского языка в высших учебных заведениях, которая должна быть реализована до 2023 года, передает Юрлига.

Согласно документу, владение английским языком на уровне В1 является обязательным условием для вступления в вуз, а уровень В2 необходим для выпуска.

В соответствии с этим вводится требование, по которому студенты бакалаврата, независимо от специальности, усвоил иностранный язык на уровне В1+, если он хочет получить диплом. Для старших уровней - магистра и доктора философии - обязательным будет уровень В2.

Если уровень поступающего ниже В1, это не лишает его права участвовать в конкурсе на вступление в обычном режиме, но такие абитуриенты до начала учебного года (до 1 сентября или до 1 октября) должны пройти языковой интенсив для достижения уровня В1. В соответствии с концепцией поступающим будет обеспечиваться равный доступ к языковому интенсиву (очный, дистанционный).

Кроме того, в среднесрочной перспективе (5-7 лет) планируется заменить ЕВЭ обязательным стандартизированным единым выходным (квалификационным) экзаменом по английскому языку для всех студентов бакалаврата.

Концепция внедряет прохождение регулярного обязательного "скринингового" теста по английскому языку всеми абитуриентами (например, ВНО или стандартизированные иностранные тесты) с целью установления уровня владения языком.

"Дело в том, что все исследования демонстрируют, что экономическое развитие стран очень зависит от знания гражданами английского языка. Растет важность знания английского языка всеми специалистами. И сегодня, когда мы смотрим на Украину, то из не англоязычных стран Европы, которых 32, мы по уровню знания английского языка находимся на 28 месте. И это свидетельствует о том, что мы очень теряем свой потенциал из-за того, что наши специалисты не знают английского. Поэтому мы утвердили новую концепцию в Министерстве образования и науки вместе с нашими партнерами. Нам помогал Британский Совет в Украине, помогали представители заведений высшего образования, общественные организации",- отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Справка:

Уровень владения языком B1 - вы можете вполне хорошо говорить и понимать речь на слух. Выражаете свои мысли при помощи простых предложений, но испытываете трудности, сталкиваясь с более сложными грамматическими конструкциями и лексикой

Уровень владения языком B2 - вы хорошо говорите и понимаете английскую речь на слух, но все же можете допускать ошибки.

Ранее сообщалось, что в МОН назвали самые популярные вузы в Украине и рассказали, как избежать ошибок при подаче документов.

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