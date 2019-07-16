Медучреждения, которые не реорганизуются и не подпишут договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), не смогут получать финансирование из государственного бюджета, поскольку получать средства в 2020 году можно только по договорам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Как отметили в Минздраве, такие медучреждения будут вынуждены финансироваться источников, апример, из местных бюджетов. Кроме того, в Минздраве подчеркнули, что автономизации (перевод в некоммерческое коммунальное предприятие, КНП - прим. ред.) в некоторых областях препятствуют местные власти.

"Местные власти, в частности, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, препятствуют автономизации своих заведений. Депутаты облсовета даже планируют обратиться в Кабмин и Верховную Раду с просьбой отсрочить реорганизацию медучреждений и продолжить финансирование учреждений здравоохранения третичного уровня области за счет медицинской субвенции. Такая позиция основывается на ряде манипулятивных утверждений",- говорится в сообщении.

Лидерами по автономизации коммунальных медучреждений являются Полтавская, Харьковская и Волынская области. По данным Минздрава, в настоящее время в Полтавской области, где с 1 апреля 2019 года проводится пилотный проект по реформированию механизма финансирования стационарной медпомощи через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), 85% медучреждений изменили свой статус на КНП.

Кроме того, автономизацию прошли 80% медучреждений Харьковской, 75% - Волынской, 73% - Ровенской, 68% - Львовской областей. Еще в шести областях в КНП переведено более 50% больниц. В 11 областях идет активный процесс автономизации медучреждений, который завершится осенью. В частности, в Николаевской области уже автономизированы 29% больниц, еще 51% находятся в процессе автономизации - через несколько месяцев 80% клиник области будут иметь статус КНП. Вместе с тем в Херсонской области в КНП реорганизованы только 29% больниц, в процессе автономизации - еще 12%.

Меньше всего учреждений реорганизовано в Луганской области - 10% и на Закарпатье - 13%.

Фото: facebook.com

Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом". В рамках реформы была создана НСЗУ, которая выполняет роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета.

Напомним, что половина украинской медицины может остаться без денег в этом году.

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