Источник, близкий к адвокатам Дмитрия Фирташа, подтвердил, что 16 июля в Министерстве юстиции Австрии дали разрешение на экстрадицию украинского бизнесмена, однако Земельный суд Вены приостановил процесс. Об этом пишет 112.ua.

Земельный суд Вены приостановил экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в США после того, как адвокаты бизнесмена подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. До рассмотрения иска по существу и принятия решения Фирташа в США не отправят.

Иск адвокатов базируется на новых доказательствах и касается превышения своих полномочий представителями американского правосудия, а также ряда политических причин, которые легли в основу запроса об экстрадиции Дмитрия Фирташа.

Напомним, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США.

В июне 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США. Мы писали о том, почему австрийский суд принял такое решение и что теперь ждет Фирташа.