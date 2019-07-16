Совет Европы отреагировал на обстрел украинского телеканала "112 Украина", который случился в субботу, 13 июля. Сообщение об инциденте было опубликовано на сайте Организации в разделе "Демократия", "Свобода СМИ".

"В субботу, 13 июля 2019 года два неустановленных лица обстреляли офис частного телеканала "112 Украина" на ул. Дегтяревская, 21Г, в Киеве, используя гранатомет. Атака произошла в 3:27 и была зафиксирована тремя камерами видеонаблюдения, установленными возле здания СМИ. Инцидент вызвал повреждение фасада и припаркованных поблизости автомобилей. Никто не пострадал. В 3:40 утра местные жители сообщили полиции, которая немедленно начала осматривать местность. Был обнаружен отработанный тубус, используемый для стрельбы из гранатомета. Пресс-служба Национальной полиции квалифицировала инцидент как "террористический акт". Служба безопасности Украины начала расследование. Телеканал "112 Украина" получил предупреждение в начале этой недели после того, как телевидение планировало транслировать публичную премьеру документального фильма Revealing Ukraine", - говорится в сообщении СЕ.

Как подчеркнули в Организации, еще перед атакой некоторые сотрудники канала получали сообщения с угрозами.

"Документальный фильм Министерство информационной политики расценило как "антиукраинский рассказ кремлевской пропаганды". Канал "112 Украина" отменил трансляцию, чтобы избежать возможных юридических последствий, и потребовал защиты полиции, но полиция не следила за этой просьбой ни до нападения, ни после, сообщает Национальный союз журналистов Украины. "112 Украина" теперь усилил свою защиту самостоятельно", - отметили в Совете Европы.

Как сообщалось, что телеканала "112 Украина" потребовал от президента, правительства и силовиков осудить применение силы и угроз в адрес журналистов, а также осудить террористический акт в отношении канала и гарантировать безопасность сотрудников "112 Украина" и 112.ua.

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