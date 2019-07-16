По итогам 2018 года Украина вошла в двадцатку стран Европы, туристы из которых больше всего посещают Мальдивы. Об этом сообщили в Офисе туризма и промоции Мальдив.

Так, за год 9 722 украинских туриста отдохнули на курортах Мальдивских островов. Рост турпотока из Украины по итогам прошлого года в сравнении с 2017 годом составил 17,6% и является одним из самых больших среди европейских стран. По этому показателю Украина заняла 8 место среди 32 стран Европы. По статистическим данным 2019 года, с января по май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, украинских туристов на Мальдивах снова увеличилось - на этот раз на 8,3%.

Самый большой рост турпотока на Мальдивы по результатам 2018 года показала Польша, увеличение числа туристов из которой наблюдается на уровне 38,2%. В то же время больше всего на Мальдивах на сегодня отдыхает туристов из Китая, Великобритании, Германии и Италии. Отметим, что прямого регулярного авиасообщения, а также чартерных рейсов туроператоров между Украиной и Мальдивской республикой пока что нет.

Напомним, что ГПУ в прошлом году обязали возбудить уголовное дело после статьи "Страны" о поездке Порошенко на Мальдивы.

также ученые считают, что Мальдивы и Сейшелы могут стать необитаемыми к середине XXI века.