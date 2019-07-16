Правоохранители задержали 23-летнего злоумышленника, который в костюме "Человека-паука" убил табуреткой жителя села Горенка Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области. Убийство произошло 14 июля.

"Ранее судимый 23-летний парень, находясь на территории домовладения потерпевшего нанес последнему многочисленные удары табуреткой и деревянной палкой по голове. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте совершения преступления", - говорится в опубликованном сообщении.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Фото: kobl.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", "Человек-паук", грабивший кредитные учреждения в Киеве, получил 7 лет тюрьмы.

Напомним, что возле Александровской больницы в Киеве неизвестный бросался на прохожих с ножом. Полиция задержала нарушителя. Пострадавших нет.