В Киеве во вторник, 16 июля, пассажиры самостоятельно толкали троллейбус, который заблокировал проезд по улице Трутенко. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативній".

Инцидент произошел с троллейбусом, следовавшим по 45 маршруту (метро Васильковская – ВДНХ). Он сломался прямо на выезде из депо, заблокировав проезд по улице Трутенко. Пассажиры и водители были вынуждены самостоятельно освобождать дорогу и заталкивать троллейбус обратно в депо.

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, это не первый случай, когда в Киеве толпа пассажиров толкала троллейбус. В январе в Соломенском районе столицы пассажиры вызвались самостоятельно справится с застрявшем на обледенелой дороге троллейбусом.

Также мы писали, что в Киеве пассажиры на ходу прыгали из взбесившегося трамвая без тормозов.