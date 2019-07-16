Причиной массового отравления в молдавском лагере под Одессой стало нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Результаты лабораторных исследований в готовых блюд, продуктов, а также смывов с поверхности столов показали наличие возбудителя шигельоза - Shigella flexneri (шигелла Флекснера - возбудитель бактериальной дизентерии - прим. ред.). Его же нашли у восьмерых заболевших.

Кроме того, в ходе расследования выявлен целый ряд грубых нарушений санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. Это отсутствие контроля температуры в холодильниках, нарушение правил мытья посуды, отсутствие дезинфицирующих средств для обработки рук и прочее. Также эксперты обнаружили, что в лагере готовили блюда, которые не входят в официальное меню, а у некоторые работники не проходили медицинский осмотр при поступлении на работу.

Напомним, 12 июля в оздоровительно-спортивном лагере при молдавском университете, который находится в пгт Сергеевка Одесской области отравились 46 детей. После этого в лагере отменили заезды и опечатали пищеблок. В это время в лагере находилось 226 детей от 7 до 14 лет. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит.

Также мы писали о том, что медики установили, какие палочки и бактерии стали причиной массового отравления детей под Одессой.