Во вторник, 16 июля, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду сидя прослушали гимны стран перед переговорами в Берлине, это уже второй подобный случай за последнее время. Об этом сообщает РИА Новости.

Протокол изменили из-за приступов дрожи, которые канцлер Германии трижды за месяц перенесла во время публичных мероприятий. Так, 11 июля Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также прослушали гимны сидя.

Ангела Меркель и Майя Санду. Фото: t.me/bbbreaking

Напомним, последний раз Меркель стало плохо 10 июля во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. У нее был приступ крупной дрожи, которую канцлеру не удалось остановить.

Также мы писали, что подобный инцидент с канцлером ФРГ произошел утром 27 июня в берлинской резиденции президента Германии, где состоялась церемония официального вступления в должность нового министра юстиции Кристине Ламбрехт.

Кроме того, Меркель дрожала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впрочем, сама канцлер Германии заявила, что за нее не стоит беспокоиться и с ней все в порядке.