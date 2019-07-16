Соучредитель monobank и iGov, сын экс-главы Приватбанка Александра Дубилета, Дмитрий Дубилет назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Дубилет в своем Telegram-канале сообщил, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине, в которых он участвует как эксперт по информационным технологиям. "Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься monobank и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов длиннее", - утверждает он. По словам Дубилета, Украина не может нормально развиваться из-за коррупции, а технологии - лучший способ борьбы с нею.

Фото: interfax.com.ua

Напомним, что Дмитрий Дубилет предлагал в аэропортах раздавать паспорта Украины вместе с бутылкой игристого.

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