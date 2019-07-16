В команде механиков из "Ред булл" провели самое быстрое в мире техобслуживание (пит-стоп) спортивного авто во время гонки "Формулы-1". Об этом сообщается на Twitter-странице команды.

Рекорд был установлен на десятом этапе гонки на Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне. Механикам понадобилось всего 1,91 секунды, чтобы обслужить авто гонщика Пьера Гасли.

Он оказался всего на одну сотую секунды быстрее предыдущего достижения. Его установила команда "Уильямс" в 2016 году во время Гран-при Азербайджана.

Видео: twitter.com/F1

Как сообщала "Страна", "Формула-1" вернется в Голландию спустя 35 лет отсутствия. Соглашение о гонках на три года было подписано между организаторами "Формулы 1" и партнерством Dutch Grand Prix, в которое входят компании SportVibes и TIG Sports, а также оператор трассы в Зандворте.

Отметим, что экс-глава гонок "Формулы-1" заявил, что готов прикрыть Путина от пули.