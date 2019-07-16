Министерство регионального развития предлагает изменить государственные строительные нормы (ГСН) и обязать новые и реконструированные АЗС обустраивать электрозарядные станции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе. Сейчас соответствующие изменения в ГСН находятся на рассмотрении.

"Есть предложение об обязательном устройстве электрозарядных станций и на АЗС. Эксперты и специалисты по разработке ГСН сейчас активно изучают это предложение - внести новые изменения в соответствующие строительные нормы, чтобы на новых и реконструированных АЗС в обязательном порядке проектировались зарядки для электромобилей", - отметил замминистра.

Министр объяснил, что в планах к 2030 году обеспечить 100% машиномест на украинских парковках электрозарядками. Кроме того, сказал о необходимости ставить зарядные станции в других общественных местах - на автозаправках и возле жилых домов.

Фото: facebook.com

Напомним, что с 1 июля этого года вступили в силу изменения в ГСН относительно автостоянок и гаражей. Теперь 5% машиномест на новых или реконструированных парковках должны быть с возможностью подзарядки для электромобилей.

Ранее мы писали о том, что в Киеве во время зарядки из обычной розетки вспыхнул электроавтомобиль.