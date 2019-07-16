По состоянию на 1 июля 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 287,1 тыс. безработных, что на 13,8 тысяч меньше, чем месяц назад. Об этом свидетельствует информация, обнародованная Государственной службой статистики.

Также, по данным Госстата, за месяц лета в Украине уменьшилось количество вакансий. Их на 1 июля насчитывается 93,2 тысячи, что на 3 тысячи менее, чем 1 июня. При этом, начиная с марта, в Украине на одну вакансию претендуют в среднем три человека. Отметим, что данные приведены на основе информации государственной службы занятости.

Также стоит отметить, что в июле в Украине насчитывается наименьшее количество безработных в 2019 году, что касается вакансий, их было больше в марте и мае.

Таблица: ukrstat.gov.ua

По данным Госстата, среди безработных насчитывается больше женщин, чем мужчин: 165,4 против 121,7 тысячи человек. Также оказалось, что отсутствие работы более характерно не для сельского, а для городского населения (119,4 и 167,7 тысяч человек соответственно).

Таблица: ukrstat.gov.ua

Напомним, по данным Госстата, в июне впервые за год потребительские цены в Украине снизились на 0,5%.

Также мы писали, что Госстат подсчитал, как выросли долги по заработной плате в Украине за май.