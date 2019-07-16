Военные в Одессе открыли огонь по подозреваемому в краже имущества зенитно-ракетного дивизиона в результате чего тот был задержан. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ в Facebook во вторник, 16 июня.

Фото: Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Сегодня, 16 июля, около 4 ночи, с применением огнестрельного оружия задержан мужчина, который пытался ограбить военно-техническое имущество зенитного ракетного дивизиона в городе Одесса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульный на территории части обнаружил неизвестного, который находился около техники, и незамедлительно доложил дежурному подразделения, прибывшему на место с группой усиления.

Как сообщается, преступник был обнаружен в одном из контейнеров с техническим имуществом зенитного ракетного дивизиона. Чтобы сбежать мужчина применил против военных слезоточивый газ. Выстрелом из автомата Калашникова патрульный прострелил ногу злоумышленника. У нарушителя нашли инструменты, средства радиосвязи и сумки для переноски краденого.

Было установлено, что действовал он с группой из трех человек, которые ждали его в автомобиле. Их задержать не удалось. Нарушителю сразу оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение. По словам задержанного, ему 18 лет, он проживает в Киеве.

"Признаки действий группы лиц говорят о том, что это была попытка завладеть дорогостоящими деталями техники с целью сбыта, однако следствие не будет исключать и другие версии", – отметили военные.

Скриншот: Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

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