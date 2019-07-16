Утром во вторник, 16 июля, в Донецкой области 17 населенных пунктов остались полностью или частично без электроснабжения и около 250 тысяч человек остались без централизованного водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Отмечается, что вода и свет пропали с 8 утра из-за проведения ремонтных работ на высоковольтной линии 750 кВ национальной энергетической компании "Укрэнерго". Временно отключена линия Котляревская-Карловка 35 кВ. "В результате без энергоснабжения временно останутся Карловская фильтровальная станция и жители 17 сел в Ясиноватском, Марьинском, Покровском и Константиновском районах", - говорится сообщении.

Так, без электроснабжения остались жители сел Красногоровка, Новокалиново, Керамик, Архангельское, Невельское, Первомайское, Нетайлово, Уманское, Очеретино (Ясиноватский район), Карловка, Галициновка, Лесовка, Долиновка (Марьинский район), Калиново (Константиновский район), Мемрик, а также частично Михайловка (Покровский район).

Кроме того, обесточена Карловская фильтровальная станция КП "Вода Донбасса", которая обеспечивает водоснабжение около 250 тысяч человек. Ремонтные работы планируется провести до 18:00 вторника, 16 июля, после чего энергоснабжение населенных пунктов и фильтровальной станции должно возобновиться.

Также мы сегодня писали о том, что сегодня будет отключена Донецкая фильтровальная станция с сокращением подачи воды потребителям города Авдеевка, пгт. Верхнеторецкое, с. Васильевка и 25% населения г. Донецка.

Напомним, что Украина из-за аварии остановила подачу воды в "ЛНР".

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